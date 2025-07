Surfista disperso nel Lago di Como trovato vivo dopo ore di ricerche

Un pomeriggio di sport sul Lago di Como si è trasformato in un’emergenza: un surfista disperso, partito dal campeggio di Cremia, è stato ritrovato vivo dopo ore di ricerche estenuanti. Le condizioni meteorologiche avverse e il vento impetuoso avevano complicato le operazioni di salvataggio, ma la sua testimonianza porterà certamente a rafforzare le misure di sicurezza per chi si cimenta con gli sport acquatici nel lago. La vicenda conclude così una giornata drammatica, lasciando tutti con un senso di sollievo e attenzione più alta.

Un pomeriggio di sport sul Lago di Como si è trasformato in un'emergenza: un surfista partito dal campeggio di Cremia ha fatto perdere le proprie tracce per ore, facendo scattare l’allarme nel tardo pomeriggio di ieri. Le condizioni meteo difficili, con forti raffiche di vento in alcune aree del. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: surfista - lago - como - disperso

