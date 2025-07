Terni la nazionale italiana Crazy For Football si raduna in città | Un potente messaggio di inclusione

A Terni, dal 9 al 12 luglio, la nazionale italiana Crazy For Football si radunerà per un evento che va oltre il calcio: un potente messaggio di inclusione, salute e dignità. Una manifestazione che dimostra come lo sport possa unire e rafforzare il senso di comunità, offrendo spazi di speranza e integrazione a chi affronta fragilità e sfide di salute mentale. Un’occasione imperdibile per celebrare il valore dello sport come strumento di cambiamento e rinascita.

Un potente messaggio di inclusione che celebra lo sport come strumento di salute e dignità per tutti, soprattutto per le persone con fragilità e problemi di salute mentale. La nazionale italiana Crazy For Football si radunerà a Terni dal 9 al 12 luglio seguendo un programma di attività articolato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Al #Clt di #Terni arriva la #nazionale #italiana Crazy for football. #Calcio come strumento di #riabilitazione psichiatrica https://umbriaon.it/al-clt-di-terni-arriva-la-nazionale-italiana-crazy-for-football-calcio-come-strumento-di-riabilitazione-psichiatrica/… #Umbri Vai su X

Raduno Nazionale Crazy for Football a Terni! Dal 9 al 12 Luglio Ecco i nostri convocati, pronti a indossare la maglia azzurra e portare in campo tutta la passione e i valori di Crazy for Football. Il raduno è reso possibile grazie al contributo di Telematica It Vai su Facebook

