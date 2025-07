Violento accoltellamento in centro uomo entra sanguinante nel bar | Carabinieri indagano sui fatti

trascinato in un dramma che ha scosso la città. La scena, segnata da sangue e confusione, ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine, mentre i carabinieri si mobilitavano per chiarire le cause e individuare i responsabili di questa violenta intimidazione. La comunità rimane sconvolta: cosa è successo davvero in quella serata di tensione? Le indagini proseguono per fare luce su un episodio che ha lasciato tutti senza fiato.

Ci sono stati momenti di terrore in centro nella serata di martedì. Stando alle prime informazioni, dopo le 20 si sarebbe scatenata una violenta rissa nelle vie centrali di Ravenna. A un certo punto un uomo, sanguinante, è entrato al Costa Cafè in piazza Andrea Costa a Ravenna e qui si sarebbe. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

