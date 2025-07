Un uomo è morto schiacciato da un trattore

Una tragica fatalità scuote Nazzano, provincia di Roma: un uomo di 52 anni ha perso la vita martedì sera schiacciato da un trattore in via Monte San Pietro. La comunità si stringe nel dolore mentre le indagini cercano di chiarire le dinamiche di questa drammatica fatalità. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale prestare massima attenzione in ambienti di lavoro agricolo, perché ogni dettaglio può fare la differenza tra sicurezza e tragedia.

Tragedia nella serata di martedì 8 luglio a Nazzano, comune in provincia di Roma. A perdere la vita un 52enne. Il dramma si è consumato intorno alle 22,30 in via Monte San Pietro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima aveva svolto.

