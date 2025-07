A Roma il Festival dell’Olio Extravergine

A Roma, il 160° Festival dell’Olio Extravergine celebra il vero oro verde della dieta mediterranea. Ricco di proprietà benefiche e antiossidanti, l’olio extravergine non è solo un condimento, ma un alleato per la salute. Da 11 anni, Sapord’Olio è il tempio dell’eccellenza in città, pronto a far scoprire a tutti il sapore autentico e le molteplici virtù di questa preziosa risorsa, invitando i visitatori a immergersi in un viaggio sensoriale unico.

L’oro verde del Lago di Como: l’olio extravergine protagonista tra degustazioni e cultura - Protagonista degli eventi, l'olio extravergine d'oliva si svela in tutta la sua ricchezza e varietà, celebrando l’heritage culturale e gastronomico del Lago di Como.

Un corso aperto a tutti anche a chi non conosce l’olio evo e che vuole imparare a scegliere con maggiore consapevolezza per alimentarsi meglio! Corso valido per l’iscrizione all’elenco nazionale degli assaggiatori professionisti. vi aspettiamo a Roma ! in @e Vai su Facebook

Unto Evo Fest-Festival dell'Olio Evo – domenica 10 Novembre dalle ore 11.00 alle ore 17.00 presso Tenuta Rossignoli, Via Flaminia 1756.