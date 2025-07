Punto Nascita a Sapri il consiglio regionale approva legge su aree disagiate

Il Consiglio regionale della Campania ha appena dato il via libera a una legge rivoluzionaria, riconoscendo Capri, Ischia, Procida e altri comuni come aree disagiate per i servizi sanitari. Questa approvazione rappresenta un passo importante verso un sistema sanitario più equo e accessibile per tutte le comunità , anche le più isolate. Un risultato che apre nuove speranze per i cittadini di queste zone, garantendo un punto nascita a Sapri più sicuro e vicino alle esigenze di tutti.

Le isole di Capri, Ischia e Procida, facenti parte dell’arcipelago campano e dei Comuni di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Sapri sono riconosciute come zone disagiate per la fruizione dei servizi sanitari. E' quanto prevede una legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Sanità: Consiglio Campania approva legge su zone disagiate - Le isole di Capri, Ischia e Procida, facenti parte dell'arcipelago campano e dei Comuni di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Sapri sono riconosciute come zone disagiate per la fruizione dei servizi s ... Scrive ansa.it

