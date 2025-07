Chef Cappuccio | Ho la svastica tatuata mi danno fastidio gli atteggiamenti effeminati in cucina

Lo chef Paolo Cappuccio, protagonista di un’enorme bufera mediatica per un suo controverso post, è ora al centro del dibattito pubblico. Dopo aver attirato l’attenzione con il suo tatuaggio e le opinioni sui comportamenti in cucina, è stato intervistato alla trasmissione “La Zanzara” su Radio 24, dove ha affrontato le polemiche e condiviso la sua versione dei fatti. Un intervento che ha suscitato discussioni e riflessioni profonde sulla libertà di espressione e i limiti della provocazione.

Dalla bufera mediatica che l’ha travolto in questi ultimi giorni per un suo post all’essere protagonista del podcast più ascoltato d’Italia (nonché uno dei programmi di riferimento della radio italiana): lo chef Paolo Cappuccio è stato intervistato alla “Zanzara” su Radio 24. Un intervento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: chef - cappuccio - svastica - tatuata

Lo chef Cappuccio che assume «non comunisti o con problemi di orientamento sessuale». Lui si difende: «Non possiamo fare brutte figure coi clienti» - Lo chef Cappuccio si difende con fermezza dalle polemiche scatenate dal suo annuncio di lavoro, che ha suscitato scalpore e accuse.

Polemiche sorte dopo l'annuncio di lavoro postato dallo chef Paolo Cappuccio: "Niente comunisti, fanc*zzisti, persone con problematiche di orientamento sess*ale": Vai su Facebook

Chef Cappuccio: Ho la svastica tatuata, mi danno fastidio gli atteggiamenti effeminati in cucina; I post ai camerati dello chef Paolo Cappuccio, il tatuaggio col fascio (e la svastica) e l'uso creativo della Stella Michelin; Paolo Cappuccio senza freni: Gay pride? Non vado a sbandierare che mi piace la f***.

Chef Cappuccio: "Ho la svastica tatuata, mi danno fastidio gli atteggiamenti effeminati in cucina" - Dopo essere finito al centro di un autentico polverone mediatico per il suo post (poi rimosso), lo chef è stato intervistato alla "Zanzara" su Radio 24, tra le domande di Giuseppe Cruciani e la battag ... Da trentotoday.it

Bufera sullo chef Paolo Cappuccio: su facebook cerca personale ma no a omosessuali e ‘comunisti’ - Bufera sullo chef stellato Paolo Cappuccio, che in questi giorni ha pubblicato sui social un annuncio per la ricerca di personale che ha 'offeso' e insultato ... lapresse.it scrive