Violento frontale sulla statale | un ferito portato d' urgenza in ospedale e strada chiusa

Un violento frontale sulla statale Adriatica di Camerlona ha causato un grave incidente, con un ferito trasportato d'urgenza in ospedale e la strada temporaneamente chiusa al traffico. La collisione tra una Ford Focus e un'altra vettura sta sendo attentamente investigata dalla Polizia Locale di Ravenna. La dinamica resta da chiarire, ma nel frattempo si consiglia ai automobilisti di evitare il tratto e di seguire le indicazioni sul posto.

Un violento frontale tra due auto è avvenuto intorno alle 19 sulla statale Adriatica a Camerlona, nel tratto anche noto come via Reale. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna si sono scontrate una Ford Focus condotta da un uomo di 30 anni, che proveniva da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Violento scontro frontale: all'alcol test valori tre volte sopra i limiti / FOTO - Nella tarda serata di venerdì 9 maggio, un grave incidente stradale ha scosso via San Quirico, a Campi Bisenzio, nei pressi del centro commerciale I Gigli.

