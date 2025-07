Perché è successo Piantedosi respinto sgarbo clamoroso all’Italia | spunta il sospetto

Un episodio senza precedenti scuote le relazioni diplomatiche: il respingimento di una delegazione dell’UE, guidata dal ministro Piantedosi, all’aeroporto di Benina in Libia orientale. Un gesto che ha lasciato tutti sbigottiti e sollevato sospetti sulla natura di un incidente diplomatico o di qualcosa di più grave. La crisi rischia di complicare ulteriormente gli equilibri internazionali e di mettere in discussione il dialogo tra Libia e l’Europa.

È stato un incidente diplomatico senza precedenti quello che ha coinvolto una delegazione dell’Unione Europea in missione in Libia, composta da diversi rappresentanti internazionali, tra cui il ministro dell’Interno italiano Matteo Piantedosi. Dopo l’incontro istituzionale con il governo riconosciuto di Tripoli, la delegazione è stata respinta all’aeroporto di Benata dalle autorità della Libia orientale, sotto il controllo del generale Khalifa Haftar, segnando un momento di grande tensione tra le due sponde del Mediterraneo. Lo sgarbo, definito tale anche dai diplomatici più esperti, ha colto tutti di sorpresa, lasciando in sospeso le conseguenze politiche e operative di questo brusco stop, avvenuto in un momento già sensibile per quanto riguarda il contenimento dei flussi migratori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it