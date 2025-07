Choc nel salernitano trovato cadavere in una vasca del letame | indagini a tutto campo

Una scoperta sconvolgente scuote il Salernitano: il corpo di un uomo indiano di 37 anni è stato trovato in una vasca di letame presso un’azienda bufalina a Serre. Le indagini approfondite sono in corso per chiarire le cause di questa tragica vicenda. La salma è stata sequestrata dai carabinieri su disposizione della Procura, che intanto lavora senza sosta per fare luce su questo shockante episodio.

Indagini in corso a Serre, dove il cadavere di un uomo di 37 anni, indiano, è stato rinvenuto all’interno di una vasca del letame in un’azienda bufalina del posto. Il sequestro della salma I carabinieri, su disposizione della Procura, hanno subito sequestrata la salma in attesa che il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: cadavere - vasca - letame - indagini

Donna trovata morta nella vasca da bagno, accanto al cadavere c'era un coltello: la 50enne non si era presentata al lavoro - Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Soccorso, frazione di Fisciano, Salerno.

Choc nel salernitano, trovato cadavere in una vasca del letame: indagini a tutto campo; Choc nel salernitano, trovato cadavere in una vasca del letame: indagini a tutto campo; Ritrovamento choc a Serre: cadavere di 37enne nella vasca che raccoglie letame - Salernonotizie.it.

Ritrovamento choc a Serre: cadavere di 37enne nella vasca che raccoglie letame - Il decesso – come riporta, anche in prima pagina, il quotidiano “La Città” oggi in edicola – risalirebbe a diversi giorni. Da salernonotizie.it

Cadavere nel Tevere, indagini su un 47enne - Il Messaggero - PERUGIA – Potrebbe esserci una pista più che concreta per dare nome e cognome al cadavere senza vita, ... Riporta ilmessaggero.it