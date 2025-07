Botte e lesioni a compagna e madre poi si nasconde da conoscenti ma lo trovano | arrestato 47enne

Un triste episodio di violenza domestica scuote Fino Mornasco, dove un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver picchiato la compagna e la madre, poi nascondendosi tra conoscenti. Questo caso mette in luce ancora una volta la piaga delle aggressioni nelle mura di casa, richiamando l’attenzione sull’importanza di contrastare e denunciare ogni forma di sopruso. La vicenda evidenzia come la tutela delle vittime sia una priorità imprescindibile.

Ancora un caso di violenza domestica, ancora una storia di soprusi tra le mura di casa. È accaduto a Fino Mornasco dove un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della compagna e della madre convivente. L’ordinanza. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: lesioni - compagna - madre - arrestato

Parma, aggredisce la compagna e poi si scaglia contro la Polizia: 40enne denunciato per lesioni e resistenza - A Parma, un uomo di 40 anni è stato denunciato per aver aggredito la propria compagna, provocandole lesioni, e aver opposto resistenza alle forze dell'ordine intervenute.

CASERTA, MALTRATTAVA IL FIGLIO DI UN MESE E LA COMPAGNA: 38ENNE IN MANETTE Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Falciano del Massico, in provincia di Caserta, con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna e del figlio neonato Vai su Facebook

Botte e lesioni a compagna e madre, poi si nasconde da conoscenti ma lo trovano: arrestato 47enne; Minorenne abusata dal padre e da altri uomini, un arresto a Foligno; Minaccia madre e compagna con carabina: disarmato, finisce in manette.

Fino Mornasco, maltrattamenti in famiglia e lesioni con compagna e madre: rintracciato dai carabinieri, va in carcere - Per sfuggire si è rifugiato da amici, ma è stato rintracciato dai militari ad inizio settimana. Scrive ciaocomo.it

Fratellini ricoverati, arrestato il compagno della madre - Fratellini ricoverati, arrestato il compagno della madre E' accusato di maltrattamenti e lesioni gravi ai bambini PAOLA , 07 febbraio 2025, 18:18 ... Secondo ansa.it