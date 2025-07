Meteo continua l' instabilità | ancora temporali e grandine in Trentino

L’instabilità atmosferica non dà tregua in Trentino, portando ancora temporali e grandinate che scuotono la regione. Dopo il violento evento di lunedì 7 luglio, nuovi fronti freddi si fanno avanti, promettendo ulteriori condizioni critiche. Restate aggiornati per scoprire come affrontare al meglio queste sfide meteorologiche e garantire sicurezza a voi e alle vostre famiglie.

Dopo quello della serata di lunedì 7 luglio, un nuovo peggioramento del meteo è in arrivo in Trentino. Nelle scorse ore, infatti, i fronti freddi che hanno interessato il territorio provinciale hanno determinato precipitazioni diffuse con cumulate medie comprese tra i 30 e i 60 millimetri e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

