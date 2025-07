Fuoco di Sant' Antonio proseguono le vaccinazioni gratuite per i nati nel 1960

Il Fuoco di Sant'Antonio, un'infezione dolorosa e debilitante, può essere prevenuto efficacemente con la vaccinazione. In Ausl Romagna, proseguono le iniziative gratuite dedicate ai nati nel 1960 per proteggersi da questa patologia. Se ancora non hai ricevuto il messaggio o l’sms, è il momento di agire: grazie alla collaborazione tra Piano vaccinale nazionale e regionale, puoi fare la differenza per la tua salute. Non lasciartela scappare!

Continuano in Ausl Romagna le iniziative di promozione delle vaccinazioni previste dai Piano vaccinale nazionale e regionale. In particolare, nei giorni scorsi sono stati inviati messaggi tramite fascicolo sanitario elettronico o sms ai nati nel 1960 non vaccinati contro l’Herpes Zoster (Fuoco di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: fuoco - vaccinazioni - nati - sant

Giovedì 12 giugno, dalle 14.30 alle 17, la Casa della Salute di Piazzale Milano a Piacenza ospita un nuovo open day gratuito e senza prenotazione, dedicato alle vaccinazioni contro #herpes Zoster (fuoco di Sant’Antonio) e #Pneumococco. L’iniziativa è rivolt Vai su Facebook

Fuoco di Sant'Antonio, proseguono le vaccinazioni gratuite per i nati nel 1960; Vaccini anti-Zoster e anti-Pneumococco: open day gratuito per i nati tra il 1952 e il 1960; Herpes Zoster e Pneumococco, vaccinazione gratuita per i nati nel 1960.

Ausl Romagna, la campagna per vaccinarsi contro il Fuoco di Sant’Antonio - Continuano in Ausl Romagna le iniziative di promozione delle vaccinazioni previste dai Piano vaccinale nazionale e regionale. Scrive chiamamicitta.it

Fuoco di Sant’Antonio: vaccinazioni in farmacia per la lotta all’herpes zoster - Il Resto del Carlino - Ascoli, 4 novembre 2023 – Le farmacie si stanno organizzando per effettuare, dal primo dicembre, la vaccinazione contro l’herpes zoster. Secondo ilrestodelcarlino.it