Biglietti pagati ma mai arrivati | oltre 400 denunce per truffa e danni per 250mila euro oscurati i siti Fly-goit e Flygovoyagercom

Biglietti pagati, mai arrivati. Questa è la recensione comune a molti, che ha portato oltre 400 persone a denunciare truffe per danni di 250 mila euro e ha provocato la chiusura dei siti fly goit e flygovoyagercom. Un fenomeno allarmante che, da un singolo errore, si è trasformato in un preoccupante quadro di frodi online. La domanda ora è: come proteggersi e riconoscere i segnali di una truffa?

