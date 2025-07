Offshore Marcello FdI | La Regione si esprima sui progetti eolici nell' Adriatico

La regione si prepara a esprimersi su uno dei temi più cruciali per il futuro energetico: i progetti eolici offshore nell’Adriatico. Con la recente introduzione del "decreto bollette", le Regioni hanno ora la possibilità di partecipare attivamente nel procedimento autorizzativo di impianti di grande potenza, superiori a 300 MW. La giunta deve decidere se e come intervenire, contribuendo a un equilibrio tra sviluppo sostenibile e tutela ambientale.

La giunta dia il proprio parere in merito alla possibilità, per le Regioni, di esprimersi nel corso del procedimento autorizzativo di impianti eolici offshore, con potenza superiore a 300 megawatt (possibilità introdotta con il "decreto bollette"). Inoltre, la giunta si esprima anche sul. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: offshore - esprima - eolici - marcello

Offshore, Marcello (FdI): "La Regione si esprima sui progetti eolici nell'Adriatico" #Rimini Vai su Facebook

Offshore, Marcello (FdI): La Regione si esprima sui progetti eolici nell'Adriatico; Offshore, Marcello (FdI): 'La Regione si esprima sui progetti eolici nell'Adriatico'; Eolico offshore, il senatore Croatti (M5S): Destra incoerente, non ha mai presentato un'osservazione.

Offshore, Marcello (FdI): "La Regione si esprima sui progetti eolici nell'Adriatico" - A rispondere in aula è stato l'assessore all'Energia Vincenzo Colla che ha specificato che il parere della Regione non sarà vincolante ... Da riminitoday.it

Eolico Offshore, le reazioni della politica: “Opportunità di crescita per il territorio” - Commenti entusiastici da parte dei rappresentanti siracusani della politica, regionale e nazionale, dopo la firma del decreto che individua Augusta come uno dei due poli nazionali per l’eolico offshor ... siracusaoggi.it scrive