La truffa viaggia sul lungomare con l' estate tornano i campanellari | tre persone denunciate una in fuga

L’estate porta con sé non solo spiagge affollate e serate in allegria, ma anche truffe e inganni che si nascondono tra i viali delle Regine. La Polizia locale, con tempestività, ha smascherato un tentativo di truffa legato al classico gioco delle tre campanelle, denunciando tre persone e inseguendo una fuga. Un intervento che dimostra come la sicurezza sia al centro delle nostre serate, proteggendo cittadini e turisti da rischi imprevedibili.

Sarebbero state sorprese mentre, sui viali delle Regine, tentavano di proporre il gioco delle tre campanelle. Ieri sera, 7 luglio, la Polizia locale ha denunciato a piede libero tre persone, attualmente indiziate per il reato di gioco d’azzardo. L'operazione è stata condotta nel servizio serale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

