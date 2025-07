Fulmine colpisce una casa e scatena l' incendio nel sottotetto | immediato intervento dei pompieri

Un improvviso scoppio di tuoni e lampi ha scosso Poggi nel tardo pomeriggio, portando con sé danni ingenti. A Punta Marina, un fulmine ha colpito la casa in via delle Americhe 44, scatenando un incendio nel sottotetto. Immediatamente intervenuti, i vigili del fuoco hanno evitato che le fiamme si propagassero, salvando l'abitazione da una tragedia più grande. La forza della natura si è mostrata ancora una volta, ricordandoci quanto sia fondamentale essere pronti e vigili di fronte a eventi imprevisti.

