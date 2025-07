La spinta di Papa dopo il rilancio dell' offerta | Segno di attenzione al territorio premiato dal mercato

La determinazione di Papa si fa sentire, evidenziando l’impegno di Bper Banca nel valorizzare il territorio e rafforzare la propria posizione nel mercato. Con l’offerta pubblica di scambio in pieno svolgimento e l’attenzione verso gli azionisti, si apre una fase cruciale per il futuro del gruppo. A pochi giorni dalla chiusura dell’Ops, le parole di Papa ribadiscono come questa mossa rappresenti un passo strategico fondamentale per consolidare il successo e la crescita sostenibile.

Entra nel vivo l’offerta pubblica di scambio lanciata da Bper Banca su Banca Popolare di Sondri. A pochi giorni dalla chiusura dell’ops, prevista per venerdì 11 luglio, l’amministratore delegato di Bper, Gianni Franco Papa, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Class CNBC. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

