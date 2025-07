Auto sbatte contro il New Jersey | un giovane in ospedale

Un incidente avvolge il New Jersey: un giovane di appena 18 anni finisce in ospedale dopo uno scontro violento contro la barriera stradale tra Martignano e Crozi. L’allarme è scattato martedì 8 luglio alle 14:55, coinvolgendo i pompieri volontari di Povo che sono intervenuti tempestivamente. La dinamica dell’incidente e le conseguenze per il conducente sono ancora sotto indagine, ma l’episodio evidenzia quanto la sicurezza stradale sia fondamentale.

