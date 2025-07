Migrazione del SIO sul Polo Strategico Nazionale | Asl Salerno è prima in Campania

In un passo decisivo verso l’innovazione e la sicurezza digitale, l’ASL Salerno ha avviato la migrazione del suo Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) sul Polo Strategico Nazionale, prima in Campania. Questa iniziativa, in linea con la Strategia Cloud Italia e i regolamenti dell’Agenzia per la Cybersecurity Nazionale, rappresenta un importante traguardo per rafforzare l’efficienza e la protezione dei dati sanitari. Un progresso che apre nuove frontiere nella gestione della salute digitale.

In linea con i principi della Strategia Cloud Italia, elaborata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, e dei Regolamenti dell'Agenzia per la Cybersecurity Nazionale (ACN), l'Asl Salerno migra il suo sistema informativo ospedaliero (SIO) sulla infrastruttura del Polo Strategico Nazionale.

