Spaccio in casa a Luisago | 24enne nei guai con hashish e cannabis al cacao

Un'operazione dei Carabinieri a Fino Mornasco ha portato alla scoperta di uno spaccio domestico a Luisago, coinvolgendo un 24enne con hashish e cannabis al cacao. La sua attività illecita, nascosta tra le mura di casa, ha portato alla denuncia e a un’indagine approfondita. Questo episodio evidenzia come la lotta al traffico di droga si intensifichi anche in angoli spesso trascurati della provincia, ricordandoci l’importanza di vigilare sulla sicurezza delle nostre comunità .

Operazione antidroga dei carabinieri a Fino Mornasco: un giovane di 24 anni, residente a Luisago, è stato denunciato alla Procura di Como per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il mandato e la perquisizione Il ragazzo, italiano di origine araba, disoccupato e già noto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

