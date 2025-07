Autobus in panne sulla SS163 Amalfitana | ambulanza obbligata a trasbordare paziente

Un episodio che ha scatenato caos e disagi sulla spettacolare SS163 Amalfitana: un autobus in panne e un'ambulanza costretta a trasbordare un paziente, creando traffico e tensione nel tardo pomeriggio a Castiglione di Ravello. La situazione si è rapidamente evoluta, attivando misure d'emergenza e mobilitando le autorità . Ecco cosa è successo e quali sono le ripercussioni sulla circolazione...

Caos e disagi, nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la SS163 Amalfitana, nel territorio comunale di Castiglione di Ravello, dove un autobus è rimasto bloccato lungo la carreggiata a causa di guasto alle porte. Traffico in tilt Il guasto – secondo una prima ricostruzione - avrebbe attivato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

