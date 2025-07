In provincia di Sondrio 414 case popolari sfitte ma le famiglie aspettano la denuncia del PD

In provincia di Sondrio, 414 case popolari rimangono vuote mentre molte famiglie attendono una risposta concreta. Questa situazione, evidenziata dal Partito Democratico, mette in luce un problema urgente di morosità e spreco di risorse pubbliche. È ora di agire con decisione per ridurre gli alloggi sfitti e garantire un tetto dignitoso a chi ne ha bisogno. La tutela del diritto alla casa non può più aspettare.

Problema case popolare in Valtellina e Valchiavenna. A metterlo in evidenza è il Partito Democratico. "Sono ben 414 gli alloggi popolari attualmente sfitti in provincia di Sondrio: 322 di proprietà di ALER Bergamo–Lecco–Sondrio e 92 di proprietà dei Comuni del territorio. Un dato allarmante, che. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

