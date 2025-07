Spiaggia Balnea di Mercatello attivati i defibrillatori | presenti volontari abilitati

Alla spiaggia libera Balnea di Mercatello, il benessere e la sicurezza dei visitatori sono la nostra priorità assoluta. Per garantire un’esperienza di relax serena e senza preoccupazioni, sono stati installati defibrillatori e sono presenti volontari qualificati delle associazioni Balnea APS e Canoa Club, pronti ad intervenire in caso di emergenza cardiaca. La vostra tranquillità è il nostro impegno, perché ogni momento di svago merita di essere vissuto in totale sicurezza.

Far trascorrere ore di relax ai bagnanti in assoluta sicurezza. Per questo sulla spiaggia libera Balnea di Mercatello, sono stati installati dei defibrillatori e sono presenti i volontari delle associazioni Balnea APS e Canoa Club che sono abilitati all'esecuzione di rianimazione cardiopolmonare.

