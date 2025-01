Ilrestodelcarlino.it - Biblioteca, in un anno 10mila accessi in più

Oltre 39mila gli utenti che nel 2024 husufruito dei servizi del Centro Culturale Polivalente o partecipato agli eventi a Cattolica con benin più rispetto al 2023. La, dunque, fa il pieno di utenti e si conferma uno dei luoghi di riferimento per la vita culturale della città e non solo. Tanti i dati positivi. Aumentati del 30 per cento circa gli eventi nel già ricco cartellone dell’ente che conferma anche il trend in aumento dei prestiti: ben 23.951 quelli esterni (libri e dvd) registrati nel 2024. Ancora più stretto il rapporto con le scuole di Cattolica: sono state prestate infatti 48 scatole di libri. Palma d’oro ai bambini e alle bambine delle elementari, costantemente esortati ad usare le collezioni dellada parte di tutto il personale scolastico.