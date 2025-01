Leggioggi.it - Assegno di inclusione e SFL 2025: il calendario pagamenti Inps di gennaio

Leggi su Leggioggi.it

Nuove date di pagamentoper l’di(ADI) e del supporto formazione lavoro (SFL). Lo ha comunicatocon un messaggio del 15, con cui mette nero su bianco nuove tempistiche di pagamento, fissate per consentire l’adeguamento ai cambiamenti normativi previsti dalla Legge di Bilancio. Tra questi, in primis l’innalzamento delle soglie di reddito e ISEE necessarie per accedere alle misure in questione; e poi anche l’aumento degli importi dei benefici. Il messaggioè il numero 148 del 15, con cui l’Istituto fa una panoramica delle principali novità introdotte dalla Manovra di quest’anno ad ADI e SFL, per poi comunicare ildeidi. Indice Il messaggiosu ADI ed SFLLe novità sull’diLe novità sul Supporto formazione e lavoro AFLdie SFLdiIl messaggiosu ADI ed SFLIl Messaggion.