Alto Savio ghiacciato | lo spettacolo suggestivo

Cesena, 16 gennaio 2025 – Le fredde previsioni meteo ci hanno azzeccato. E infatti hanno lasciato di ghiaccio anche parte dell’, che ieri mattina si è svegliato, come davano i siti meteo, vestito di bianco dagli 800/900 metri in su, avvolto da quella che è stata una lieve nevicata e dai fantastici “merletti” disegnati dalla naturale fantasia della galaverna su prati, boschi e foreste. Inoltre, sono apparsi anche suggestivi ghiaccioli, formatisi anche lungo le pareti rocciose di alcune strade. Se nel primo fondovalle di Bagno di Romagna e di San Piero la colonnina di mercurio è scesa anche 5 gradi sottozero, nelle vette più alte del crinale tosco-romagnolo, il termometro ha segnato la nottata forse più fredda di questo inverno. Inverno che è proprio nel suo centro, non soltanto per le pagine del calendario.