Allegri verso il ritorno in panchina: tentazione Al-Ahli

Massimilianoè pronto a rimettersi in gioco. Dopo l’esonero dello scorso maggio dalla Juventus, il tecnico toscano ha trascorso questa stagione lontano dai riflettori, ma il suo nome continua a circolare tra le panchine più ambite. L’ex allenatore di Milan e Juve è stato accostato in più occasioni alla Roma, specie dopo gli esoneri di De Rossi e Juric, e c’è chi lo immagina in tandem con Claudio Ranieri per guidare il progetto giallorosso nella prossima stagione.Però, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sull’allenatore è piombato l’Al-, club della Saudi Pro League. La squadra, attualmente quinta in campionato, vanta nomi di spicco come Kessié e Mahrez e sogna di affidare laada partire dalla stagione 2025/26. Nel frattempo, il club saudita sta valutando un altro tecnico italiano per il prosieguo dell’annata: Gabriele Cioffi, ex Udinese e Verona.