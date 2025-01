Ilnapolista.it - Alla fine della fiera resta solo Ndoye per il dopo Kvaratskhelia e servono pure più di 30 milioni

per ilpiù di 30La Gazzetta, con Antonio Giordano, fa il punto sulle trattative per ile si sofferma sulla pista più fattibile, quella che porta allo svizzerodel Bologna (24 anni). Che peraltro costa un botto: oltre trenta.Scrive la Gazzetta:Il mercato ha i suoi ritmi male sue scadenze eaver perlustrato un po’ in giro – in Francia per Zhegrova del Lille: «Non si vende»; in Turchia per Ziyech; in Germania per Adeyemi – Manna s’è fermato in Italia, ha bussatoporta del Bologna per Dan(24) e ha scoperto che non era più chiusa, come qualche ora prima: la trattativa può considerarsi avviata, attraverso il dialogo necessario per renderla vibrante, e già questo è un indizio.