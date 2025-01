Oasport.it - A che ora il biathlon oggi in tv: startlist individuale femminile Ruhpolding, programma, streaming

, giovedì 16 gennaio, andrà in scena la 15 km(Germania), gara valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo di. Dopo la prova dei quattro poligoni riservata agli uomini, quest’(ore 14.10) saranno le donne ad animare la scena. Vedremo chi riuscirà a interpretare al meglio la neve teutonica.In casa Italia si cerca qualcosa che finora non c’è ancora stato, ovvero un podio. Dorothea Wierer, in assenza di Lisa Vittozzi, cercherà di sfatare questo tabù, anche se non sarà semplice. Il livello è molto alto e la velocità al poligono segue in maniera proporzionale la precisione. Un aspetto nel quale la campionessa altoatesina è un po’ mancata nelle serie in piedi.Dopo malanni e problemi fisici, ritroveremo Rebecca Passler e Hannah Auchentaller, mentre Michela Carrara vorrà confermare le ottime cose messe in mostra a Oberhof per dare seguito alla propria crescita di atleta di alto livello.