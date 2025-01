Universalmovies.it - We Live in Time | Il Trailer italiano del film di John Crowley

Lucky Red ha diffuso in rete il nuovodi Wein– Tutto il Tempo che Abbiamo, ildi.Dopo la presentazione ufficiale avvenuta in occasione dell’ultima edizione del Toronto InternationalFestival e poi nella sezione Grand Public della Festa del cinema di Roma, ildisi prepara all’esordio nelle nostre sale dal prossimo 6 febbraio. Il lancio del nuovoha dato di fatto di fatto il via alla campagna promozionale, a meno di un mese dall’esordio.WeinIlWein– Tutto il Tempo che Abbiamo è stato scritto e diretto da, già autore dell’ottimo Brooklyn,candidato all’Oscar come Migliornel 2016. Nel cast spazio per la coppia formata da Andrew Garfield e Florence Pugh.