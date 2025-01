Iodonna.it - Vivere nutrendosi solo di ‘energia’: è ciò che sostengono i 'respiriani', seguaci di una pratica non solo assolutamente priva di fondamento scientifico ma anche molto pericolosa per la salute. Ne abbiamo parlato con Salvo di Grazia, esperto di pseudomedicine e socio emerito del CICAP - Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze

d’aria, di luce e di energia, senza mangiare e, talvolta, persino senza bere. È ciò chedi poter fare i ‘‘, ovvero idi unadi qualsiasima soprattuttoper la. Il cosiddetto respirianesimo – in inglese breatharianism – è infatti una credenza pseudoscientifica i cui aderenti dichiarano di nutrirsi semplicemente “respirando” prana, presunta ‘energia vitale’, derivante dalla tradizione induista, o in alcuni casi, l’energia del Sole. E dunque di essere in grado di sopravsenza assumere altra forma di nutrimento. Sette bufale sul cibo: i falsi miti più comuni nel campo dell’alimentazione X: chi sono «Si tratta di una credenza che ha radici mistico-religiose, riconducibile avere e proprie sette che hanno come obiettivo quello ‘di elevarsi ad altre dimensioni’; elevazione che si otterrebbe nondi alimenti ma appuntoattraverso il respiro, l’esposizione al sole o la meditazione.