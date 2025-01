Ilrestodelcarlino.it - Via libera, i tifosi Vis tornano in trasferta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

della Vis possono tornare a seguire la squadra fuori dal Benelli. Dopo il divieto alle trasferte di Ferrara e Arezzo da parte dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ecco il viaper quella di Pontedera. I biglietti per il settore ospiti dello stadio Mannucci sono in prevendita sul circuito online www.etes.it e presso i punti vendita abilitati fino alle ore 19 di sabato al prezzo di 12 euro (ridotto 10 per donne, over 65 e giovani dai 14 ai 17 anni). Il giorno della partita i relativi botteghini resteranno chiusi. Si prevede un buon afflusso al seguito dei biancorossi. La squadra arriva carica e al completo all’appuntamento con i toscani, rilanciati dalla cura Menichini (11 punti nelle ultime 6 gare, condite da risultati importanti come il 5-1 al Perugia, lo 0-0 di Terni e il blitz di sabato a Sestri).