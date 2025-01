Quotidiano.net - Un cavo sottomarino nell’Adriatico porterà energia green dall’Albania all’Italia

Leggi su Quotidiano.net

Abu Dhabi, 15 gennaio 2025 – La premier Giorgia Meloni sta partecipando all’Abu Dhabi Sustainability Week (il summit internazionale sull’) e questa mattina è intervenuta per delineare il ruolo dell’Italia in questo campo. Un discorso in cui ha fatto riferimento alla necessito di un “approccio non ideologico” al tema della decarbonizzazione, al ruolo dell’Italia come “hub energetico” dell’Africa annunciando poi un accordo con l’Albania che produrrò “” da esportare in Italia.e ideologia L'impegno per fronteggiare la crisi climatica alle condizioni attuali "ci impone di ragionare in modi diversi" e procedere "superando l'anacronistica divisione tra economie sviluppate e emergenti". Soprattutto impone di procedere "rigettando un approccio ideologico", perché "non avremo successo nel triplicare le rinnovabili al 2030 né nel raddoppiare l'efficienza energetica se continuiamo a cercare decarbonizzazione a costo della desertificazione economica".