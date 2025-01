Pronosticipremium.com - Udinese-Roma, ufficiale il divieto di trasferta: il comunicato

Dopo ilimposto per ladi Bologna, arriva un’altra restrizione per i tifosinisti. Il Prefetto di Udine, Domenico Lione, ha ufficialmente firmato il decreto che vieta la vendita dei biglietti per la partita, in programma domenica 26 gennaio alle ore 15:00, ai tifosi residenti nella regione Lazio. La decisione recepisce le indicazioni del CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive), che ha segnalato il match come ad alto rischio.IlLa Prefettura di Udine ha reso noto il provvedimento con un: “Si informa che con decreto del 14 gennaio 2025 il Prefetto di Udine, Domenico Lione, in occasione dell’incontro di calcio ‘’, che si disputerà il 26 gennaio allo stadio ‘Friuli’ di Udine, ha disposto il ‘di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Lazio’.