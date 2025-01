Ilrestodelcarlino.it - Ucciso a bastonate a Morsiano. Accusato non risponde al gip

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Omicidio volontario in concorso, con l’aggravante della minorata difesa. Secondo la ricostruzione investigativa, padre e figlio, Emore e Cristian Chesi, avrebbero approfittato di circostanze di tempo, luogo o persona, ostacolando la difesa della vittima. E’ l’accusa più grave formulata dalla Procura a carico dei due indagati che vivono adi Villa Minozzo, per la morte del 63enne Stefano Daveti, il vicino di casa originario della Spezia e residente da anni nel nostro Appennino, venuto a mancare il 24 giugno 2024 dopo tre giorni di agonia a seguito di un’aggressione subita a casa sua. I carabinieri, che seguono le indagini coordinate dal pm Maria Rita Pantani, avevano sequestrato in giugno una spranga e un paio di guanti. Secondo una prima ricostruzione, vi fu un litigio. Poi Cristian Chesi, 47 anni, avrebbe preso una spranga e sarebbe entrato in casa di Daveti colpendolo più volte in camera da letto.