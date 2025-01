Tg24.sky.it - Treni, Fs: incidenti anomali. Salvini: "Danni della sinistra". Renzi: "Buffone, dimettiti"

Leggi su Tg24.sky.it

Ancora disagi per chi ha deciso di viaggiare in treno in Italia. Questa volta ad avere problemi è la linea Alta Velocità Roma-Firenze: dalle 7:45 sulla la circolazione ferroviaria è stata rallentata in prossimità di Arezzo in direzione del capoluogo toscano per un inconveniente tecnico alla linea. Ora la situazione è tornata regolare dopo l'intervento dei tecnici A riportarlo Infomobilità di Fs. Il guasto è durato circa un'ora e un quarto. Sulla linea è "in graduale ripresa" dalle 8:55 la circolazione ferroviaria in prossimità di Arezzo in direzione Firenze dopo l'"inconveniente tecnico alla linea". Così Rfi sul proprio sito: i tecnici di Rete ferroviaria italiana, si precisa, "hanno ripristinato la piena funzionalitàlinea". Quanto agli "effetti sulla mobilità ferroviaria iAlta Velocità hanno subito rallentamenti fino a 70 minuti".