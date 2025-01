Calciomercato.it - Thiago Motta non si nasconde: “La classifica non ci soddisfa. Koopmeiners? Fortunati ad averlo”

L’allenatore della Juventus, squalificato contro l’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match del ‘Gewiss Stadium’Ennesimo pareggio stagionale per la Juventus, stavolta con tanti rimpianti dopo la prova positiva al ‘Gewiss Stadium’ contro l’Atalanta.(LaPresse) – Calciomercato.it, che ha visto la gara dalla tribuna per squalifica, analizza la gara dei suoi in conferenza stampa: “Sonotto ancora una volta della prestazione, mentre non siamo contenti contenti del risultato perché entriamo in campo sempre per vincere. Non è un momento facile per i ragazzi, ma questa sera la prestazione fisica e mentale mi è piaciuta. Lanon ci, però anche stasera devo riconoscere lo sforzo e l’impegno che i ragazzi hanno messo in campo.