Quotidiano.net - Thiago Motta difende Koopmeiners dalle critiche dopo il pareggio tra Juventus e Atalanta

Leggi su Quotidiano.net

l'ho visto molto bene, non riesco a capire i fischi e lea un giocatore così. Ha passato tre anni eccezionali a Bergamo, è andato via da persona seria lasciando non poco a una squadra a cui ha dato tantissimo: ha fatto una scelta che va accettata per la sua carriera". Cosìsulla contestazione del pubblico dell'all'olandese passato allain estate: "Abbiamo la fortuna di averlo dalla nostra parte, è un giocatore importante e ancora una volta l'ho visto benissimo", sottolinea l'allenatore dei bianconeri. "Sono soddisfatto ancora una volta dalla prestazione, ma entriamo in campo e ci prepariamo per vincere, quindi del risultato e della nostra classifica non possiamo essere contenti", il pensiero del tecnico italobrasiliano sull'1-1 di Bergamo.