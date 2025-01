Metropolitanmagazine.it - Stanley Tucci ha amato la diversità del pubblico di Conclave e ha aggiornamenti su Il diavolo veste Prada 2

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Sono passati 15 anni da quandoottenne la sua prima nomination all’Oscar per Amabili resti; ora, l’attore caratterista è tornato sulla scena dei premi, con la sua straordinaria interpretazione di un cardinale liberale candidato a diventare il nuovo papa neldi Edward Berger. Distribuito da Eagle Pictures, il film racconta il processo di selezione del papa, mentre segreti e alleanze all’interno della Chiesa cattolica vengono svelati, riunendocon Ralph Fiennes e Isabella Rossellini. Tuccy è alla sua prima collaborazione con Berger, che ha diretto il film di guerra in lingua tedesca “Niente di nuovo sul fronte occidentale”, che ha vinto quattro Oscar.descrive Berger come un regista “molto diretto“, che “ha idee molto specifiche su cosa fare” senza essere dogmatico.