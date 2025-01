Sorpresa Napoli il sostituto di Kvaratskhelia è un difensore

Leggi su Sportface.it

Il georgiano si trasferisce al Paris Saint-Germain per circa 80 milioni di euro bonus inclusi. Contratto fino al 2029 da 8,5 milioni a stagioneè un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. La telenovela del calciomercato di gennaio alla fine non è stata tale, il tutto è infatti durato poco meno di una settimana. Dopo l’accordo tra il georgiano e il club transalpino, sulla base di un contratto di quattro anni e mezzo da circa 8,5 milioni a stagione, è arrivato quello definitivo con ilda 80 milioni bonus inclusi.Chi al posto di Kvara? Su input di Conte si sta spingendo forte in direzione Garnacho del Manchester United. L’esterno argentino piace molto al tecnico e non è incedibile, anche se i ‘Red Devils’ sarebbero partiti da una richiesta da 70/80 milioni di euro. In questa sessione, però, gli inglesi sono chiamati a fare cassa e a tagliare il monte ingaggi in ottica Fair Play Finanziario interno.