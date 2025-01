Ilfattoquotidiano.it - Siria, ecco chi ha venduto l’attivista Mazen al Hamada al regime di Assad: “È stato un commerciante olandese pagato 800mila euro”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È stata una spia deldinei Paesi Bassi a convincereantigovernativoala tornare in, dove èimmediatamente arree poi ucciso. Majed A,di arredi con un negozio nella cittadina di Eindhoven, per i suoi servigi ècirca, fra il 2019 e 2021, attraverso conti correnti facenti capo a quattro società olandesi adoperate dai servizini. Il danaro, spiega l’oppositoreno Ahmed al Ashqarm al sito webAlex Nieuws, sarebbe‘il compenso per l’opera d’intelligence portato avanti’ con successo. ÈAll’inizio, come rilancia anche Middle East Eye, Majed non sarebbepreso in considerazione dai servizi a causa della sua fedina penale. “Ma ildi arredi – continua al Ashqarm che riporta a sua volta quanto appreso da un disertore dell’intelligencena – voleva dimostrare di essere in grado di lavorare per il Mukhabarat, il servizio segreto”.