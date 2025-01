Pronosticipremium.com - Roma Femminile a Napoli senza Kumagai: non convocata per questioni di mercato

La sconfitta contro l’Inter brucia ancora per la, che ha perso la possibilità di issarsi al secondo posto prima dello scontro diretto con la Juventus in programma domenica, nel quale non potrà esserci nemmeno Valentina Giacinti, espulsa con le nerazzurre e che ha rimediato tre turni di squalifica. La formazione di Spugna dovrà però voltare immediatamente pagina e pensare all’impegno di Coppa Italia contro il, valevole come andata per i quarti di finale, con fischio d’inizio fissato per stasera, alle ore 20.45. Allo Stadio Comunale Arena Giuseppe Piccolo non ci sarà Saki, esclusa dalle convocate per motivi legati al.Cessione in vista? Situazione non piacevole per la, che rischierebbe infatti di perdere uno dei perni della rosa.avrebbe infatti ricevuto un’importante offerta da un club estero e starebbe seriamente prendendo in considerazione la proposta, che la porterebbe a proseguire la propria carriera lontano dalla Capitale dopo 55 presenze tra tutte le competizioni e 6 gol all’attivo.