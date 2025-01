Ilgiorno.it - Robecchetto, in arrivo una logistica da 94mila metri quadrati su terreni non edificati all’interno del Parco del Ticino

con Induno (Milano), 15 gennaio 2025 – Nuovi capannoni destinati alla, una fetta diagricoli che inevitabilmente scompariranno. È lo scenario che prenderà corpo nei prossimi mesi nella frazione di Malvaglio dicon Induno, nell’Alto Milanese. Una superficie pari a quasidi superficie, ora a verde, vicino al famoso albergo ristorante “Da Mariuccia”, che sarà cementificata. Benché ci troviamodelregionale del. Il progetto è in questo momento visibile sul sito area.it, che parla di un “magazzino logistico in costruzione e destinato all’affitto”, che secondo i piani dovrebbe essere disponibile per il 2026. Il sito che lo promuove ne mette in luce gli aspetti strategici, ovvero la vicinanza a Malpensa, distante 16 chilo, la prossimità della superstrada per l’aeroporto, con l’uscita di Cuggiono-Buscate, e quindi delle autostrade.