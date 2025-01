Ilgiorno.it - Ricoveri lontano da casa . Il consorzio paga l’alloggio

Leggi su Ilgiorno.it

di Fulvio d’Eri Il Bacino imbrifero dello Spoel vicino alle famiglie che hanno avuto parenti ricoverati in strutture sanitarie provinciali, regionali e nazionali. Nei giorni scorsi, ildi cui fanno parte i comuni di Valdidentro e Livigno, ha approvato un nuovo bando per il rimborso delle spese di alloggio a favore dei familiari di persone ricoverate in strutture sanitarie al di fuori dei comuni di Livigno e Valdidentro. Il bando è rivolto a coniugi, conviventi, parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni, nipoti) e affini (suoceri, generi, nuore, cognati) che abbiano sostenuto spese perdurante il ricovero di un familiare. Per accedere al contributo, il ricovero deve essere avvenuto in una struttura sanitaria del sistema sanitario nazionale distante almeno 45 chilometri dal comune di residenza del parente in ospedale e deve aver avuto una durata minima di due giorni consecutivi.