Rapina a mano armata. Pena confermata in Appello

Aveva fatto irruzione in banca armato di pistola, l’aveva puntata alla tempia della cassiera e si era fatto consegnare tutto il denaro presente in cassa. Aveva dovuto però fare i conti con il coraggioso intervento di alcuni clienti, che avevano cercato di fermarlo, e quindi con carabinieri, che, giunti subito sul posto, lo avevano bloccato e arrestato. In manette era finito un campano di 59 anni già noto alle forze dell’ordine. Dopo essere stato processato davanti al tribunale di Fermo, la Corte d’di Ancona ha confermato la condanna in primo grado di tre anni e otto mesi peraggravata a. Il colpo era stato messo a segno nel 2018 ai danni della filiale di Porto San Giorgio della Banca di Credito Cooperativo di Civitanova e Montecosaro, situata lungo la Statale Adriatica, in Borgo Andrea Costa.