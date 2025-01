Lettera43.it - Ragusa, scappano dal posto di blocco a bordo di uno scooter: grave 15enne

Un episodio che ha ricordato quanto accaduto a dicembre a Ramy Elgaml, il 19enne morto dopo un inseguimento con i carabinieri. In questo caso il fatto è accaduto in Sicilia, dove due ragazzi di 15 e 18 anni, sono rimastimente feriti in un incidente avvenuto la sera del 14 gennaio a Vittoria, nelno. Il sinistro si è verificato all’incrocio tra via Alessandria e via Giacomo Leopardi, quando ilalla guida di unoha cercato di sfuggire a un controllo di polizia. Durante la fuga, il mezzo si è scontrato con un’auto. Il conducente, trasportato prima all’ospedale di Vittoria e successivamente al San Marco di Catania, è ora in terapia intensiva a causa di un’emorragia cerebrale, fratture multiple e complicazioni polmonari. L’altro passeggero ha riportato una frattura al femore.