Oasport.it - Quando giocano Errani/Paolini agli Australian Open? Il nuovo programma e le avversarie

Jasminee Saranon sono riuscite a fare il proprio debutto nel torneo di doppio2025 a causa della fitta pioggia che nella giornata odierna si è abbattuta sul cemento di Melbourne. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 avrebbero dovuto affrontare lee Priscilla Hon e Daria Saville, ma le avversità meteo hanno costretto gli organizzatori del primo Slam della stagione a stravolgere il.Dopo la cancellazione odierna, infatti, l’incontro non è stato rinviato a giovedì 16 gennaio, probabilmente a causa dell’impegno della toscana nel torneo di singolare (secondo turno contro la poco quotata messicana Renata Zarazua).giocherannoedin doppio? Con buona probabilità il loro match valido per il primo turno andrà in scena venerdì 17 gennaio, l’ordine di gioco verrà comunicato nella giornata di domani.