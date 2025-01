Secoloditalia.it - Poesie e filastrocche alle elementari, latino alle scuole medie. La rivoluzione gentile di Valditara

Nel segno dell’attimo fuggente, il “Carpe diem“, cogli l’attimo, il più famoso dei detti latini che anche Robin Williams volle rappresentare in un film di straordinario successo (una scena nella foto in alto)., nel futuro delleitaliano, ma non solo.“Occorre che gli studenti leggano, scrivano, imparino ad apprezzare testi scritti da altri, in epoche e luoghi anche remoti, sì partirà con prose e, dobbiamo riprendere questa grande scuola della memoria, con testi più semplici all’inizio, anche, scioglilingua e altro. Poi giài primi accenni di epica classica, mitologia greca e orientale ma anche le saghe nordiche. Dobbiamo coltivare la fantasia, la capacità di stupirsi dei ragazzi, le suggestioni profonde ma senza perdere per strada la grammatica e lo studio della regola.