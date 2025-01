Lanazione.it - Parrocchia di Vicofaro, ancora scontro aperto

Leggi su Lanazione.it

politico sulla situazione delladi, che ospita decine di immigrati. "La rappresentante della Lega ha usato termini pesantissimi nei riguardi di questa condizione – che inevitabilmente si ripercuote anche sulla vita del quartiere – e si è rivolta ai banchi della sinistra come se fosse lì la responsabilità – si legge nella nota del Partito Democratico – . Eppure il ministro dell’Interno è un leghista (prima di lui lo stesso Salvini ha occupato quella sedia), a capo del governo c’è la leader di Fratelli d’Italia e alla guida del comune c’è il sindaco Tomasi da quasi otto anni :– prosegue la presa di posizione dei Dem – . Per non parlare del gioco a cui abbiamo assistito, nel quale la Lega ha assunto il ruolo del cattivo e il sindaco quello del buono, esprimendo concetti opposti ma dichiarandosi poi completamente d’accordo".